Visite guidée Souvenirs de Chamalières

RDV parking des Viges Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

Pour accompagner l’exposition Les murs nous parlent , cette balade contée vous invite à un voyage dans le passé de Chamalières, à travers les histoires de ses habitants.

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RDV parking des Viges Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

To accompany the Les murs nous parlent exhibition, this storytelling walk takes you on a journey into Chamalières’ past, through the stories of its inhabitants.

L’événement Visite guidée Souvenirs de Chamalières Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay