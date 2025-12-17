Visite guidée spéciale avec Pontx le clown Grottes de Sare Sarako Lezea Sare
Visite guidée spéciale avec Pontx le clown Grottes de Sare
Sarako Lezea 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
2025-12-22
Alors qu’une visite classique devait commencer, le guide prévu n’arrive pas… Heureusement, Pontx le clown est là, et il connaît les grottes comme sa poche !
Avec enthousiasme et bonne humeur, Pontx prend les choses en main et entraine petits et grands dans les profondeurs de la grotte, pour une aventure aussi amusante qu’instructive !
A savoir
– Une visite ludique et pédagogique animée par Pontx le clown, au cœur de la grotte.
– Une collation conviviale sera proposée après la visite, en compagnie de Pontx.
Une sortie chaleureuse et originale, parfaite pour vivre un moment inoubliable en famille avant les fêtes ! .
Sarako Lezea 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
