Visite guidée spéciale Mythologie en euskara Grottes Préhistoriques de Sare Sare
vendredi 21 août 2026 · Grottes Préhistoriques de Sare · Sare
Informations pratiques
Sare
Visite guidée spéciale Mythologie en euskara
Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 20:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Cet été, les Grottes de Sare vous proposent une visite guidée spéciale consacrée à la mythologie basque, tous les vendredis à 19h30.
Accompagnés par Joritz, plongez dans l’antre de la terre et laissez-vous surprendre par un autre regard sur le monde souterrain.
Cette visite spéciale vous dévoilera comment les mythes donnent sens aux paysages souterrains, tout en révélant comment les croyances, récits et traditions qui ont façonné la société basque.
Visite en euskara. .
Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Visite guidée spéciale Mythologie en euskara
L’événement Visite guidée spéciale Mythologie en euskara Sare a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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