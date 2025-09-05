Visite guidée / Spectacle: La grande collection Maison du patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée / Spectacle: La grande collection Maison du patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère vendredi 5 septembre 2025.

Visite guidée / Spectacle: La grande collection

Maison du patrimoine Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Deux collectionneurs fantasques proposent une conférence ludique et poétique sur le temps. À la Maison du patrimoine, le public les suit dans leur quête comment saisir l’instant présent ? Un voyage insolite hors du temps, entre passé et présent.

.

Maison du patrimoine Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Two whimsical collectors offer a playful and poetic lecture on time. At the Maison du Patrimoine, the audience follows them on their quest: how to capture the present moment? An unusual journey out of time, between past and present.

German :

Zwei launische Sammler bieten eine spielerische und poetische Konferenz über die Zeit an. Im Maison du patrimoine folgt das Publikum ihnen auf ihrer Suche: Wie kann man den Augenblick einfangen? Eine ungewöhnliche Reise außerhalb der Zeit, zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Italiano :

Due estrosi collezionisti offrono una lezione giocosa e poetica sul tempo. Alla Maison du Patrimoine, il pubblico li segue nella loro ricerca: come catturare il momento presente? Un insolito viaggio fuori dal tempo, tra passato e presente.

Espanol :

Dos caprichosos coleccionistas ofrecen una lúdica y poética conferencia sobre el tiempo. En la Maison du Patrimoine, el público les sigue en su búsqueda: ¿cómo capturar el momento presente? Un insólito viaje fuera del tiempo, entre pasado y presente.

L’événement Visite guidée / Spectacle: La grande collection Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-02 par Valence Romans Tourisme