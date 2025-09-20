Visite guidée : spéléologie à la batterie du Roule Batterie du Roule Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée : spéléologie à la batterie du Roule 20 et 21 septembre Batterie du Roule Cherbourg Manche

Durée 1h30, caution de 50€ par groupe 1 à 4 pers. pour respect du matériel, des consignes de sécurité et de préservation du bâti. Prévoir tenue chaude, 15€, 12€<18 ans, 9€<10 ans, réservation par SMS ou mail à privilégier. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00 Fin : 2025-09-21T15:00:00 - 2025-09-21T16:30:00

Spéléologie à la Batterie du Roule. Au coeur de la montagne du Roule de Cherbourg, vous découvrirez la totalité des 500 mètres de tunnels creusées pendant la Seconde Guerre Mondiale. A l’époque, le but de ces souterrains équipés de canons côté mer était de protéger la plus grande rade artificielle du monde. Perché à 71 mètres au dessus de la mer, Classé aux Monuments Historiques depuis 1995 ce site vous accueille dans une ambiance toute particulière. Equipé d’un casque de spéléologie avec une lampe frontale, la visite est encadrée et commentée par un guide.

Les photos sur notre site internet : https://exspen.com/photos.phphttps://exspen.com/photos.php.

Les vidéos sur notre site internet : https://exspen.com/videos.phphttps://exspen.com/videos.php

Voir le parcours : https://www.exspen.com/info/Speleologie_Batterie_du_Roule.mp4

Comment réserver ?

Exemple de message de demande de réservation : « Bonjour, Je souhaite réserver 15 places pour la « Batterie du Roule » au nom de la Famille Mackinsey le lundi 1 janvier 2022 à 15h, pouvez-vous me confirmer ma commande svp ? ».

Le plus rapide est par SMS au 06.31.45.25.80, compter entre 2 minutes et 4 heures pour la confirmation de la prise en charge de votre demande,

Par courriel à contact@exspen.com, compter 24 heures maximum pour la confirmation de la prise en charge de votre demande,

En public par Facebook “Exspen Activités” sur notre compte “Exspen Activités”, prévoir 15 jours pour la confirmation de la prise en charge de votre demande.

Batterie du Roule Cherbourg Montée des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 31 45 25 80 https://www.exspen.com [{« type »: « email », « value »: « contact@exspen.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 45 25 80 »}] [{« link »: « https://exspen.com/photos.php »}, {« link »: « https://exspen.com/videos.php »}, {« link »: « mailto:contact@exspen.com »}, {« link »: « https://www.exspen.com/info/Speleologie_Batterie_du_Roule.mp4 »}] La Batterie du Roule a été construite dans la montagne avec de la dynamite pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle était équipée de canons pour défendre la Rade de Cherbourg. Faible capacité de parking aux abords, favoriser les parkings en amont et en aval.

Visite de découverte de l’environnement en mode « Spéléologie » des galeries creusées pendant la Seconde Guerre Mondiale.

