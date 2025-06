Visite guidée spirituelle du quartier cathédral Le camino Le Puy-en-Velay 7 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Visite guidée spirituelle du quartier cathédral Le camino 2 Rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-14

2025-07-07

2025-07-11

2025-07-14

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

2025-08-29

Venez porter un regard spirituel sur ce sanctuaire marial qu’est le quartier cathédral de la ville du Puy-en-Velay, depuis l’époque médiévale, en découvrant les œuvres liturgiques de Dominique et Philippe Kaeppelin, artistes contemporains du Puy-en-Velay.

Le camino 2 Rue de la Manécanterie

Le camino 2 Rue de la Manécanterie
Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

Take a spiritual look at the Marian sanctuary that has been the cathedral quarter of Le Puy-en-Velay since medieval times, and discover the liturgical works of Dominique and Philippe Kaeppelin, contemporary artists from Le Puy-en-Velay.

Werfen Sie einen spirituellen Blick auf das Marienheiligtum, das Kathedralenviertel der Stadt Le Puy-en-Velay, seit dem Mittelalter und entdecken Sie die liturgischen Werke von Dominique und Philippe Kaeppelin, zeitgenössischen Künstlern aus Le Puy-en-Velay.

Osservate spiritualmente il santuario mariano che costituisce il quartiere della cattedrale della città di Le Puy-en-Velay fin dal Medioevo e scoprite le opere liturgiche di Dominique e Philippe Kaeppelin, artisti contemporanei di Le Puy-en-Velay.

Eche un vistazo espiritual al santuario mariano que ha sido el barrio catedralicio de la ciudad de Le Puy-en-Velay desde la época medieval, y descubra las obras litúrgicas de Dominique y Philippe Kaeppelin, artistas contemporáneos de Le Puy-en-Velay.

