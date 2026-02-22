Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Splendid et Thermes

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Découvrez ces deux établissements emblématiques, si différents au premier abord et pourtant si complémentaires… Le SPLENDID, luxueux hôtel des années 20 et les THERMES, résidence signée Jean Nouvel.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Splendid et Thermes

L’événement Visite guidée Splendid et Thermes Dax a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Grand Dax