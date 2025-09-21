Visite guidée «Street art à Terre Sainte» Centre Nautique de Terre sainte Saint-Pierre

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail – Prévoir eau, paire de baskets et casquettes

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Terre Sainte, un quartier de pêcheurs traditionnels, est une source d’inspiration permanente pour de nombreux artistes urbains. Ses ruelles sont devenues un «hot spot» du Street art à La Réunion.

Centre Nautique de Terre sainte 24 rue amiral lacaze Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

