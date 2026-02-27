Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax
Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax lundi 23 mars 2026.
Visite guidée Street Art
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
En 2019, le street art s’installe officiellement à Dax… Découvrez quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau… thématique on ne peut plus identitaire !
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas, l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .
