Visite guidée « Street-art » de l’école maternelle Jean Jaurès 20 et 21 septembre École Jean-Jaurès Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’année scolaire 24-25 fut l’occasion pour l’équipe enseignante de l’école maternelle Jean Jaurès, de travailler autour du street-art. Ce projet, coordonné par le groupe Urban Talent avec une quarantaine d’artistes, a permis de transformer l’école en un grand musée de street-art à ciel ouvert.

Cette création commune réalisée avec le concours des enfants, des parents, et des différentes équipes pédagogiques est à découvrir absolument !

École Jean-Jaurès 62 rue Jean-Jaurès 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée d’une œuvre street art

Ecole Jean Jaurès