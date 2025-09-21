Visite guidée street-art | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand
Visite guidée street-art | Journées Européennes du Patrimoine 2025
Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
À partir de l’exposition La couleur des murs , laissez-vous guider vers un parcours de street art en extérieur !
Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 87 20
English :
Use the exhibition « The Color of Walls » as your starting point for an outdoor street art trail!
German :
Lassen Sie sich von der Ausstellung « Die Farbe der Wände » zu einem Streetart-Parcours im Freien führen!
Italiano :
Utilizzate la mostra « Il colore dei muri » come punto di partenza per un percorso di street art all’aperto!
Espanol :
Utilice la exposición « El color de las paredes » como punto de partida para una ruta de arte callejero al aire libre
