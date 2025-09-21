Visite guidée street-art | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

À partir de l’exposition La couleur des murs , laissez-vous guider vers un parcours de street art en extérieur !

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 87 20

English :

Use the exhibition « The Color of Walls » as your starting point for an outdoor street art trail!

German :

Lassen Sie sich von der Ausstellung « Die Farbe der Wände » zu einem Streetart-Parcours im Freien führen!

Italiano :

Utilizzate la mostra « Il colore dei muri » come punto di partenza per un percorso di street art all’aperto!

Espanol :

Utilice la exposición « El color de las paredes » como punto de partida para una ruta de arte callejero al aire libre

