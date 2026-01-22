Visite Guidée Street Art Saint-Brieuc Graff’Tour Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Visite Guidée Street Art Saint-Brieuc Graff’Tour

Rue des Lycéens Martyrs Office de Tourisme Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-26 2026-03-05

Depuis 2018, Saint-Brieuc est la capitale costarmoricaine du Street-Art. Partez à la découverte de ces artistes internationaux qui ornent chaque année ce musée à ciel-ouvert. Un voyage à travers la culture populaire, décodé et décrypté, des origines du mouvement à nos jours.

Sur inscription. .

Rue des Lycéens Martyrs Office de Tourisme Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Guidée Street Art Saint-Brieuc Graff’Tour Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme