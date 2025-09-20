Visite guidée : Street Art Sérignan Médiathèque Samuel Beckett Sérignan

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Itinérance Street Art à Sérignan

Partez à la découverte des fresques de Street Art de Sérignan, accompagné·e par une médiatrice culturelle.

Cette balade urbaine vous permettra d’explorer les œuvres emblématiques du parcours, en particulier celles de la dernière édition, tout en plongeant dans l’univers des artistes et la signification de leurs créations.

Médiathèque Samuel Beckett 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie La Médiathèque municipale de Sérignan, est l’une des 83 bibliothèques du Département de l’Hérault situé sur le territoire de la commune de Sérignan.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Street Art Sérignan