VISITE GUIDEE STREET ART SERIGNAN Sérignan samedi 20 septembre 2025.

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez les œuvres de Street Art qui animent les rues de Sérignan, accompagné d’une médiatrice culturelle. Cette balade urbaine vous plongera dans l’univers des artistes, avec un focus sur les créations les plus récentes. Rendez-vous devant la médiathèque. Visite pour tout public Entrée libre. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

Discover Street Art in Sérignan during a guided tour led by a cultural mediator. Public ? Meet in front of the media library ? Free admission.

Entdecken Sie die Werke der Street Art in Sérignan bei einer von einer Kulturvermittlerin geführten Tour. Für alle Altersgruppen ? Treffpunkt vor der Mediathek ? Freier Eintritt.

Scoprite le opere di Street Art a Sérignan con una visita guidata da un mediatore culturale. Pubblico generico? Ritrovo davanti alla mediateca ? Ingresso libero.

Descubra las obras de Street Art de Sérignan en una visita guiada por un mediador cultural. ¿Público en general? Encuentro frente a la mediateca ? Entrada gratuita.

