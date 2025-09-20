Visite guidée « Suivez le Major Montrond » Tour de Crest Crest

adulte : 8€50 ; enfant de 10 à 17 ans : 6€ ; enfant de 6 à 9 ans : 4€ ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans ; gratuit pour les Crestois (sur présentation d’un justificatif de domicile)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, suivez le Major Montrond, ancien prisonnier devenu chef de la prison au 18e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État et les conditions de vie des prisonniers. Le Major est à la recherche de nouvelles recrues, serez-vous digne d’entrer dans le rang des gardiens de la Tour ?

Animation incluse dans le prix d’entrée de la Tour de Crest

Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 25 32 53 http://www.tourdecrest.fr https://www.facebook.com/TourDeCrest/ Un site au panorama exceptionnel, élément phare du paysage drômois.

Un chef d’œuvre architectural, témoin de l’époque médiévale et de la vie carcérale.

Un lieu vivant toute l’année : visites guidées, animations, expositions, concerts, descentes en rappel…

Journées européennes du patrimoine 2025

©Kléber Rossillon