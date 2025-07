VISITE GUIDÉE SUR LA BIODIVERSITÉ & PAUSE GOURMANDE Gabian

VISITE GUIDÉE SUR LA BIODIVERSITÉ & PAUSE GOURMANDE

D13 Lieu-dit Coste Rouge Gabian Hérault

Tarif : 23 – 23 – EUR

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

En compagnie des experts de la LPO Occitanie Hérault, découvrez les secrets des oiseaux et chauves-souris qui peuplent nos vignes.

• Observer et comprendre leur rôle dans l’écosystème

• Identifier leurs habitats et lieux de nourrissage

• Découvrir les sons nocturnes grâce aux tablettes adaptées

Pause gourmande avec dégustation de vins et planches dînatoires (jus de fruits, eau).

D13 Lieu-dit Coste Rouge Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 16 12 05 40 contact@masfarchat.fr

English :

In the company of experts from LPO Occitanie Hérault, discover the secrets of the birds and bats that inhabit our vineyards.

? Observe and understand their role in the ecosystem

? Identify their habitats and feeding grounds

? Discover nocturnal sounds using specially adapted tablets

Gourmet break with wine tasting and snacks (fruit juices, water).

German :

Entdecken Sie gemeinsam mit den Experten des LPO Occitanie Hérault die Geheimnisse der Vögel und Fledermäuse, die unsere Weinberge bevölkern.

? Beobachten und verstehen Sie ihre Rolle im Ökosystem

? Ihre Lebensräume und Futterplätze identifizieren

? Nachtgeräusche mithilfe von geeigneten Tablets entdecken

Gourmetpause mit Weinverkostung und Dinnerbrettern (Fruchtsäfte, Wasser).

Italiano :

In compagnia degli esperti del LPO Occitanie Hérault, scoprite i segreti degli uccelli e dei pipistrelli che popolano i nostri vigneti.

? Osservare e comprendere il loro ruolo nell’ecosistema

? Identificare i loro habitat e le zone di alimentazione

? Scoprire i suoni notturni con l’ausilio di tavolette appositamente adattate

Pausa gastronomica con degustazione di vini e spuntini (succhi di frutta, acqua).

Espanol :

En compañía de expertos de la LPO Occitanie Hérault, descubra los secretos de las aves y los murciélagos que habitan nuestros viñedos.

? Observe y comprenda su papel en el ecosistema

? Identifique sus hábitats y zonas de alimentación

? Descubrir los sonidos nocturnos utilizando tabletas especialmente adaptadas

Pausa gastronómica con degustación de vinos y aperitivos (zumo de frutas, agua

