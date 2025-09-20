Visite guidée sur la presqu’île de la Revellata Mucchiatana Évreux

Visite guidée sur la presqu’île de la Revellata Mucchiatana Évreux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée sur la presqu’île de la Revellata Samedi 20 septembre, 09h00 Mucchiatana Eure

Distance : 4,5 km

A partir de 7 ans – prévoir chaussures adaptées, eau, casquette et crème solaire.

Lieu de RDV : parking de la Revellata

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Haut lieu de la biodiversité et témoignages historiques du passé.

La Collectivité de Corse vous propose la découverte d’un lieu chargé d’histoire : des traces d’occupation humaine datant du néolithique et des vestiges du passé agricole. Un patrimoine naturel faunistique et floristique riche.

Mucchiatana GPS 42.513898, 9.530283
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/100/28-mucchiatana-2b_haute-corse.htm
06 09 98 76 98
francois.montecattini@isula.corsica
A foce di Ciavattone est un bras mort du Golo, situé à l'embouchure de ce dernier, au nord du site protégé de Mucchiatana, propriéte du conservatoire du littoral. Parking de Mucchiatana (Cap Sud), Venzolasca.

© Collectivité de Corse