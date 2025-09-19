Visite guidée sur l’architecture bancaire Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Visite guidée sur l’architecture bancaire Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre vendredi 19 septembre 2025.

Rendez-vous au Centre culturel Rémy Nainsouta / Vendredi dédié aux scolaires avec réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Pointe-à-Pitre abrite un patrimoine architectural bancaire remarquable mais méconnue, mêlant modernité et héritage colonial. Des bâtiments comme l’immeuble de la Banque de la Guadeloupe et l’IEDOM illustrent l’évolution urbaine et économique de la ville, avec des structures élégantes et fonctionnelles. Cette visite offre un regard unique sur l’histoire bancaire locale et l’adaptation architecturale aux réalités tropicales.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690318752 [{« type »: « phone », « value »: « 0690318752 »}, {« type »: « email », « value »: « rosy.jalcebambuck@ville-pointeapitre.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025