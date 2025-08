Visite guidée sur l’architecture du parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine Acquigny

Visite guidée sur l’architecture du parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine Acquigny samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée sur l’architecture du parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans ce parc paysager où les eaux bruissent de toutes parts, l’association savamment désordonnées de feuillus et de conifères, d’arbustes, d’espèces ornementales venant des cinq continents offre une palette de couleurs très diversifiées. Les eaux courent comme le torrent de montagne au chemin de roches et rejaillissent de façon ininterrompue en filet de cristal aux cascades. Le potager est le royaume des poiriers palissés. Il abrite un poirier Arbre remarquable de France avec 30 palmettes, un jardin médicinal et un jardin condimentaire. L’univers enchanteur de l’orangerie exhale de délicats parfums dans un jardin d’inspiration italienne avec sa collection d’agrumes et des plantes des régions chaudes. Le plaisir des sens est confirmé dans ce lieu propice à la rêverie et au repos. La promenade réserve une grande part à la surprise, à la poésie et invite au repos dans un univers enchanteur propice à la contemplation. Visite de 11h à 12h, de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30. .

Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny 27400 Eure Normandie +33 6 84 51 66 77

English : Visite guidée sur l’architecture du parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée sur l’architecture du parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Seine Eure