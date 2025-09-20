Visite guidée sur l’architecture Château de Grignan Grignan

Visite guidée sur l’architecture Château de Grignan Grignan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée sur l’architecture

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Début : 2025-09-20 11:15:00

fin : 2025-09-21 12:15:00

2025-09-20

Mettre en lumière l’architecture du château, les grandes étapes de sa construction. Comprendre comment il s’inscrit dans son paysage, à la fois défensif et symbolique en s’arrêtant sur la façade méridionale, la cour du puits, la cour des ruines…

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Highlight the château?s architecture and the major stages in its construction. Understand how it fits into its landscape, both defensive and symbolic, by focusing on the southern facade, the well courtyard, the courtyard of ruins…

German :

Die Architektur des Schlosses und die wichtigsten Etappen seines Baus beleuchten. Verstehen Sie, wie es sich in die Landschaft einfügt, sowohl zur Verteidigung als auch als Symbol, indem Sie sich die Südfassade, den Brunnenhof, den Ruinenhof… ansehen.

Italiano :

Evidenziare l’architettura del castello e le principali fasi della sua costruzione. Comprendere il suo inserimento nel paesaggio, sia difensivo che simbolico, osservando la facciata meridionale, il cortile del pozzo, il cortile delle rovine, ecc.

Espanol :

Destacar la arquitectura del castillo y las principales etapas de su construcción. Comprender cómo se integra en su paisaje, tanto defensivo como simbólico, observando la fachada sur, el patio del pozo, el patio de las ruinas, etc.

