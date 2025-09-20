Visite guidée sur l’architecture moderne de l’avenue de la Gare Gare de Cavaillon, avenue de la Gare Cavaillon

Visite guidée sur l’architecture moderne de l’avenue de la Gare Gare de Cavaillon, avenue de la Gare Cavaillon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Terminus ! En route vers l’architecture contemporaine

Descendons en Gare de Cavaillon et débarquons… au 19e siècle ! Nous vous invitons à découvrir la diversité architecturale de cette période en passant par la gare, l’ancien Bitter Africain ou encore la Caisse d’Epargne. Nous franchirons une faille spatio-temporelle pour finalement arriver dans années 1970, l’occasion d’admirer l’immeuble Groupama de Max Bourgoin si particulier. De la Révolution Industrielle aux 30 glorieuses, l’architecture nous fait voyager dans le temps.

RDV à 10h sur le parvis de la Gare

Gare de Cavaillon, avenue de la Gare Gare de Cavaillon 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Patrimoine et Musées de la Ville de Cavaillon