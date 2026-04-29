Visite guidée Sur le chemin des peintres du Pouldu Devant le centre d’interprétation Clohars-Carnoët
Visite guidée Sur le chemin des peintres du Pouldu Devant le centre d’interprétation Clohars-Carnoët mardi 7 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Visite guidée Sur le chemin des peintres du Pouldu
Devant le centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez la station balnéaire du Pouldu à travers l’histoire des artistes qui ont séjourné à la fin du XIXe siècle à la Buvette de la Plage. En parcourant le chemin des peintres, les paysages ayant inspirés les artistes se dévoilent. Le parcours vous propose plusieurs haltes pour en savoir plus sur l’inspiration des artistes comme Paul Gauguin, Meijer de Haan, Paul Sérusier ou encore Charles Filiger, tous venus peindre le Pouldu. (2 heures, 2 kilomètres)Prévoir de bonnes chaussures, prévoir de l’eau, de bonnes chaussures, de la crème solaire et une collation. .
Devant le centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Visite guidée Sur le chemin des peintres du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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