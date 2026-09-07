Visite guidée sur le domaine du Meynis, Domaine du Meynis, Saint-André-de-Chalencon

Informations pratiques

Visite guidée sur le domaine du Meynis Dimanche 20 septembre, 15h30 Domaine du Meynis Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée en présence de Gabriel Ferrand, Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Craponne

Domaine du Meynis Saint-André-de-Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée en présence de Gabriel Ferrand, Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Craponne

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