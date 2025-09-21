Visite guidée sur le patrimoine d’Hardricourt RDV promenade du Bac Hardricourt

Limité à 20 places par séance

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

le 21 septembre 2025, partez à la rencontre de l’histoire d’Hardricourt :

Deux visites guidées le dimanche, menées par Muriel Janoir-Bessioud, guide conférencière, pour explorer Hardricourt autrement.

Dimanche 21 septembre – 10h & 14h30

Réservation obligatoire (20 pers. max) : secretariat.hardricourt@orange.fr

RDV promenade du Bac Promenade du Bac 78250 hardricourt Hardricourt 78250 Yvelines Île-de-France secretariat.hardricourt@orange.fr

