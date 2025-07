Visite guidée sur le patrimoine juif Weiterswiller

Visite guidée sur le patrimoine juif Weiterswiller mercredi 27 août 2025.

Visite guidée sur le patrimoine juif

Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-27 15:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Cette visite guidée vous emmène à la découverte du patrimoine juif de Weiterswiller. La commune est un bel exemple de cohabitation des religions puisqu’on y trouve des édifices religieux catholique, protestant, juif et bouddhiste

Cette visite guidée vous emmène à la découverte du patrimoine juif de Weiterswiller. La commune est un bel exemple de cohabitation des religions puisqu’on y trouve des édifices religieux catholique, protestant, juif et bouddhiste. La visite, proposée par l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau La Petite Pierre, débutera à l’église protestante avec plusieurs représentations du Juif sur les fresques datées du 15e siècle. Il existe très peu de portraits de ce type en Alsace. Ensuite, Christine Wolf, animatrice du patrimoine, vous guidera sur les traces de quelques emplacements de mezouzoth, un objet de culte juif apposé au chambranle de l’entrée d’une demeure. Elle vous présente également les stolperstein (pavés de la mémoire).

La balade vous emmènera ensuite la découverte de la synagogue datée du 19e siècle, de la rue des Juifs où l’on trouve l’ancienne école israélite du village avant de terminer la visite avec le cimetière juif qui comporte de belles stèles datant du 19e siècle. 0 .

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

This guided tour takes you on a journey of discovery of Weiterswiller?s Jewish heritage. Weiterswiller is a fine example of religious cohabitation, with Catholic, Protestant, Jewish and Buddhist religious buildings

German :

Diese Führung nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das jüdische Erbe von Weiterswiller. Die Gemeinde ist ein gutes Beispiel für das Zusammenleben der Religionen, da es hier katholische, protestantische, jüdische und buddhistische Sakralbauten gibt

Italiano :

Questa visita guidata vi porterà alla scoperta del patrimonio ebraico di Weiterswiller. La città è un ottimo esempio di coesistenza religiosa, con edifici religiosi cattolici, protestanti, ebraici e buddisti

Espanol :

Esta visita guiada le llevará a descubrir el patrimonio judío de Weiterswiller. La ciudad es un buen ejemplo de coexistencia religiosa, con edificios religiosos católicos, protestantes, judíos y budistas

L’événement Visite guidée sur le patrimoine juif Weiterswiller a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre