Visite guidée sur le Rhône et les barrages de Donzère Pont de Robinet Viviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

• Visite guidée sur le Rhône et les barrages de Donzère par les Amis du Vieux Donzère (AVD)

• Point de rendez-vous : Pont de Robinet

Pont de Robinet 26290 DONZERE Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

© Commune de Donzère