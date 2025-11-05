Visite guidée sur le sentier des moines

Obermorschwihr Haut-Rhin

Le vallon accueille une biodiversité riche dans une mosaïque de milieux naturels. Cet écosystème remarquable est sensible aux activités humaines et au changement climatique. Sur inscription.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

English :

The valley is home to a rich biodiversity in a mosaic of natural environments. This remarkable ecosystem is sensitive to human activity and climate change. Registration required.

German :

Das Tal beherbergt eine reiche Biodiversität in einem Mosaik aus natürlichen Lebensräumen. Dieses bemerkenswerte Ökosystem ist anfällig für menschliche Aktivitäten und den Klimawandel. Nach Anmeldung.

Italiano :

La valle ospita una ricca biodiversità in un mosaico di ambienti naturali. Questo straordinario ecosistema è sensibile alle attività umane e ai cambiamenti climatici. È richiesta la registrazione.

Espanol :

El valle alberga una rica biodiversidad en un mosaico de entornos naturales. Este notable ecosistema es sensible a la actividad humana y al cambio climático. Inscripción obligatoria.

