Visite guidée sur le site de l’ancienne école d’architecture • Luminy Campus Art Méditerranée Marseille samedi 18 octobre 2025.

Visite guidée sur le site de l’ancienne école d’architecture • Luminy Samedi 18 octobre, 15h00 Campus Art Méditerranée Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Sur le site de l’ancienne école d’architecture – bâtiment conçu par René Egger et inscrit aux Monuments Historiques en 2024 – à Luminy, en partenariat avec les éditions Parenthèses, la DRAC PACA et le Campus Art Méditerranée vous sont proposées deux visites architecturales sur le thème :

« Histoire architecturale des écoles d’art et d’architecture à Luminy de René Egger » par Elise Guillerm maitresse de conférences à l’ensa.m, Laboratoire INAMA et auteur de l’ouvrage L’école d’architecture de Marseille, l’horizon méditerranéen

« Les enjeux de la reconnaissance patrimoniale » par Eve Roy, adjointe au conseiller pour l’architecture et les espaces protégés, chargée du label Architecture contemporaine remarquable et de la promotion de l’architecture contemporaine, DRAC PACA

L’occasion de (re)découvrir le site emblématique de l’école d’architecture de Marseille !

Campus Art Méditerranée 184, avenue de Luminy 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

© Quentin Besson