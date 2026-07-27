Visite guidée sur le thème du spectacle vivant et des arts du cirque., Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, La Roquette-sur-Siagne

Informations pratiques

Visite guidée sur le thème du spectacle vivant et des arts du cirque. Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes. Dès 6 ans. Aucun matériel nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, poussez les portes de ce lieu unique inauguré en 2014.

Lors de cette visite, découvrez l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, une scène où se rencontrent création, transmission et partage avec une programmation vivante et éclectique, ainsi que Piste d’Azur, l’Ecole régionale des arts du cirque, qui fait vivre au quotidien une discipline qui se transmet de génération en génération et se réinvente grâce à la créativité de jeunes talents.

Pour ensuite vous laissez porter par la Micro-Folie mobile du Pays de Grasse, avec une médiation exclusive sous le petit chapiteau qui vous fera voyager à travers les plus grands chefs d’œuvres inspirés de cette pratique universelle.

Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne 1975 avenue de la république 06550 La roquette sur siagne La Roquette-sur-Siagne 06550 Les Peyroux Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.paysdegrasse.fr/espace-culturel-et-sportif-du-val-de-siagne [{« type »: « email », « value »: « culture@paysdegrasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0497011284 »}, {« owner »: {« uid »: 254187701560900, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-27T11:09:49.849Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « culture@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 429996983, « isPending »: false, « addressId »: 49424}, « venueId »: 151931, « name »: « Visite guidu00e9e de l’ECSVS et Piste d’Azur, puis d’une du00e9couverte de la Micro-Folie mobile », « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « culture@paysdegrasse.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-27T11:09:48.953Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2485763, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-27T11:09:49.060Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429996983 »}] L’Espace Culture et Sportif du Haut-Pays est un équipement culturel et sportif intercommunal dotant le secteur de la Vallée de la Siagne d’une structure adaptée pour recevoir des évènements de moyenne importance et couvrant les besoins de la population. La Communauté d’agglomération et les associations de l’ensemble du territoire sont les premières utilisatrices de cet équipement également accessible aux entreprises.

Inauguré le 25 janvier 2014, l’ECSVS est géré par la Direction des affaires culturelles de la CAPG qui loue la salle polyvalente dans le cadre d’évènements sportifs ou culturels. Parking sur place.

Accès en transports en commun par la ligne Zou 662 – Arrêt Le Cros

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, poussez les portes de ce lieu unique inauguré en 2014.

©Benoit Page