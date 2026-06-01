Visite guidée sur le thème « Voir pour les quadrupèdes », Schlosspark Dennenlohe, Unterschwaningen

Visite guidée sur le thème « Voir pour les quadrupèdes » Dimanche 7 juin, 14h00 Schlosspark Dennenlohe Landkreis Ansbach

Prix d’entrée : 15,00 € par personne; Visite guidée : 5,00 € par personne ; Les enfants de moins de 18 ans et les utilisateurs de fauteuils roulants accompagnés bénéficient d’une entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Ensemble, vous explorerez la cour du château, la ferme, le jardin privé et une petite partie du parc. Ensuite, vous et vos amis à quatre pattes pouvez découvrir le reste du parc par vous-même. Réjouissez-vous d’impressions passionnantes, de nouvelles perspectives et de la possibilité de percevoir consciemment les plantes ainsi que les petits êtres vivants.

Schlosspark Dennenlohe Dennenlohe 1, 91743 Unterschwaningen Unterschwaningen 91743 Landkreis Ansbach Bayern https://www.dennenlohe.de/de/startseite.html Un parc paysager riche en biotopes de 26 hectares en Franconie, comparable à des jardins paysagers anglais tels que Stourhead. Dennenlohe est membre de l’association des jardins botaniques, du réseau allemand des collections végétales, de la nature dans le jardin et d’une exploitation agricole biologique reconnue. Prix du livre de jardinage allemand et européen depuis 2006. Accessible

Une visite spéciale, car les amoureux de la nature sont eux-mêmes des éleveurs de chiens passionnés et leurs terriers animent le parc avec autant d’hospitalité que les « maîtres de maison » humains.

Schloss- und Park Dennenlohe © Landschaftsarchitektur + Video