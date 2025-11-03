Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse

Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse lundi 3 novembre 2025.

Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-03 15:00:00

fin : 2025-11-03 17:00:00

Date(s) :

2025-11-03

Si l’Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu’Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu’à ceux républicains convaincus qui s’engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même l’Affaire qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle.

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

Although the Dreyfus Affair is known worldwide, it is less known that Alfred Dreyfus was born in Mulhouse. Discover the places that were familiar to him, as well as to those convinced republicans who strongly committed themselves to his cause in order to make truth and justice triumph. Relive the Affair that divided France at the end of the 19th century.

German :

Die Dreyfus-Affäre ist weltbekannt, weniger bekannt ist, dass Alfred Dreyfus in Mulhouse geboren wurde. Entdecken Sie die Orte, die ihm und den überzeugten Republikanern, die sich für ihn einsetzten, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, vertraut waren. Erleben Sie auf diese Weise die Affäre , die Frankreich Ende des 19.

Italiano :

Sebbene l’Affare Dreyfus sia conosciuto in tutto il mondo, è meno noto che Alfred Dreyfus sia nato a Mulhouse. Scoprite i luoghi a lui familiari e quelli di coloro repubblicani convinti che si impegnarono fortemente nella sua causa per far trionfare la verità e la giustizia. Rivivete l’ Affare che divise la Francia alla fine del XIX secolo.

Espanol :

Aunque el asunto Dreyfus es conocido en todo el mundo, es menos conocido que Alfred Dreyfus nació en Mulhouse. Descubra los lugares que le eran familiares, así como aquellos -republicanos convencidos- que se comprometieron firmemente con su causa para hacer triunfar la verdad y la justicia. Reviva el Affaire que dividió a Francia a finales del siglo XIX.

