Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois

Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois samedi 18 avril 2026.

Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois

6 Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:15:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-26

Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un
épisode décisif de l’histoire.
Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un épisode décisif de l’histoire. 6  .

6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33  contact@chateaudeblois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the château, with an exhibition of watercolors evoking its epic, to the Place du Château and the town?s landmarks, this guided tour plunges you into the heart of a decisive
decisive episode in history.

L’événement Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41

À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)