Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois
Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois samedi 18 avril 2026.
Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois
6 Place du Château Blois Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:15:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-26
Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un
épisode décisif de l’histoire.
Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un épisode décisif de l’histoire. 6 .
6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the château, with an exhibition of watercolors evoking its epic, to the Place du Château and the town?s landmarks, this guided tour plunges you into the heart of a decisive
decisive episode in history.
L’événement Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- SARAH SCHWAB – LE JEU DE PAUME Blois 2 avril 2026
- Spectacle Son et Lumière Ainsi Blois vous est conté Blois 4 avril 2026
- Visite familiale A toi la vie de Château au château royal de Blois Blois 4 avril 2026
- Visite familiale A toi la vie de Château au Château Royal de Blois Blois 4 avril 2026
- Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois 5 avril 2026