Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois

6 Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 12:15:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-26

Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un

épisode décisif de l’histoire.

Du château, avec l’exposition d’aquarelles évoquant à son épopée, à la place du Château et aux lieux emblématiques de la ville, cette visite guidée vous plonge au coeur d’un épisode décisif de l’histoire. 6 .

6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

From the château, with an exhibition of watercolors evoking its epic, to the Place du Château and the town?s landmarks, this guided tour plunges you into the heart of a decisive

decisive episode in history.

L’événement Visite guidée Sur les pas de Jeanne d’Arc à Blois au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41