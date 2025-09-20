Visite guidée – Sur les pas de Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc Chinon

Visite guidée – Sur les pas de Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc Chinon samedi 20 septembre 2025.

Le 23 février 1429, Jeanne d’Arc arrive à Chinon au terme d’une chevauchée de onze jours pour rencontrer celui qu’elle considère comme l’héritier légitime du royaume de France, Charles VII. La visite retrace le parcours légendaire de la Pucelle dans les rues de la ville et les monuments célébrants la mémoire de l’héroïne, entre fantasme et réalité historique.

Gratuit – Durée 1h30

Départ de la place Jeanne d’Arc

Ville de Chinon