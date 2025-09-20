Visite guidée : « Sur les pas de Manon Cormier : avocate et résistante » Musée d’Aquitaine Bordeaux

Visite guidée : « Sur les pas de Manon Cormier : avocate et résistante » Samedi 20 septembre, 10h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Plongez dans le Bordeaux du début XXème à la découverte de l’histoire de Manon Cormier (1896-1945).

Vous suivrez ses pas pour saisir les grandes étapes de sa vie d’avocate, féministe et résistante. Quels ont été ses combats ? Quelles traces nous laisse-t-elle aujourd’hui ?

Une visite théâtralisée à deux voix qui vous immerge dans son époque et vous balade autour de quelques bâtiments emblématiques de sa vie à Bordeaux.

Cette visite dure environ 1h15, démarre devant le Musée d’Aquitaine et se termine sur la place Pey Berland. Nous poursuivrons, pour celles et ceux qui le souhaitent, par une visite à la Maison des Avocats.

Musée d'Aquitaine 85 cours du Maréchal Juin, 33063 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Histoires à Suivre