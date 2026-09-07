AGENDA · Givet
Visite guidée « Sur les pas de Méhul », Office de Tourisme Communautaire, Givet
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme Communautaire · Givet
Informations pratiques
Visite guidée « Sur les pas de Méhul » Dimanche 20 septembre, 09h15, 14h15 Office de Tourisme Communautaire Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Visite guidée du Patrimoine givetois.
Office de Tourisme Communautaire Quai des Fours 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings à proximité.
Visite guidée du Patrimoine givetois.
©Marie-Hélène Cingal
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