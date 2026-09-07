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Visite guidée « Sur les pas de Méhul », Office de Tourisme Communautaire, Givet

dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme Communautaire · Givet

Visite guidée « Sur les pas de Méhul », Office de Tourisme Communautaire, Givet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Communautaire
Adresse
Quai des Fours 08600 Givet
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes

Visite guidée « Sur les pas de Méhul » Dimanche 20 septembre, 09h15, 14h15 Office de Tourisme Communautaire Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Visite guidée du Patrimoine givetois.

Office de Tourisme Communautaire Quai des Fours 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings à proximité.
Visite guidée du Patrimoine givetois.

©Marie-Hélène Cingal

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