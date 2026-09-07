Visite guidée « Sur les pas de Méhul », Office de Tourisme Communautaire, Givet

Informations pratiques

Visite guidée « Sur les pas de Méhul » Dimanche 20 septembre, 09h15, 14h15 Office de Tourisme Communautaire Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Visite guidée du Patrimoine givetois.

Office de Tourisme Communautaire Quai des Fours 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est Parkings à proximité.

Visite guidée du Patrimoine givetois.

©Marie-Hélène Cingal