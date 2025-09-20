Visite guidée «Sur les pas de Méhul» Ville de Givet Givet

Visite guidée «Sur les pas de Méhul» 20 et 21 septembre Ville de Givet Ardennes

Point de départ de la visite : Office du tourisme (10 Quai des Fours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:45:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le Syndicat d’Initiative de Givet vous propose une visite guidée intitulée : « Les pas de Méhul », une promenade urbaine dans le centre-ville historique de Givet-Saint-Hilaire. Les visiteurs découvriront des monuments inscrits au titre des monuments historiques et l’histoire d’Étienne Nicolas Méhul (1763-1817), enfant illustre de Givet et compositeur du célèbre «Chant du départ».

Seront évoqués, entre autres, les sites suivants : la Pointe Est de Charlemont (vue depuis l’Esplanade), l’ancien Manège militaire de la Garnison, l’ancien Couvent des Récollets, la maison natale d’Étienne Nicolas Méhul, ainsi que l’Église Saint-Hilaire et son clocher, cher à Victor Hugo…

Ville de Givet 10 Quai des Fours, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03 24 42 06 84 La ville de Givet conjugue histoire et modernité. Son patrimoine architectural est remarquable. Fortifiée sous Charles Quint, puis sous Vauban, le centre-ville historique de Givet est un vestige du passé tourmenté de cette région frontalière. Ruelles étroites, tours, églises et portes fortifiées illustrent le rôle stratégique de cette cité mosane.

Tour à tour domaine des évêques de Liège, puis territoire de l’empire de Charles Quint, Givet devint française sous le règne de Louis XIV. Dernier rempart vers les territoires ennemis, la ville de Givet a toujours été au cœur des stratégies militaires de conquête.

Cette petite cité fut également la terre natale de personnages illustres, comme Étienne-Nicolas Méhul, à qui nous devons le célèbre « Chant du départ ».

Ses trésors d’architecture et d’histoire se complètent par de nombreuses réalisations récentes, qui font de cette bourgade un lieu charmant où il fait bon s’arrêter.

© Marie-Hélène Cingal