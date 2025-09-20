Visite guidée Sur les pas de Nostradamus JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 12h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte de la cité de Nostradamus au temps de la Renaissance en parcourant le centre historique de Salon-de-Provence.Familles

Nostradamus Ce médecin humaniste a suscité la curiosité de la reine Catherine de Médicis qu’il rencontra à Paris en 1556 puis au Château de l’Emperi en 1564.



Vers 11h15, la visite se poursuivra à la maison de Nostradamus où il vécut de 1547 jusqu’à sa mort en 1566 et rédigea ses ouvrages et ses fameuses prophéties. (Visite combinée en collaboration avec la maison de Nostradamus) .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

Discover the city of Nostradamus during the Renaissance by exploring the historic center of Salon-de-Provence.

German :

Entdecken Sie die Stadt des Nostradamus zur Zeit der Renaissance, indem Sie durch das historische Zentrum von Salon-de-Provence gehen.

Italiano :

Visitate il centro storico di Salon-de-Provence e scoprite la città di Nostradamus durante il Rinascimento.

Espanol :

Recorra el centro histórico de Salon-de-Provence y descubra la ciudad de Nostradamus durante el Renacimiento.

