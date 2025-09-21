Visite guidée – Sur les pas de Rabelais Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon

Visite guidée – Sur les pas de Rabelais Dimanche 21 septembre, 16h15 Office de Tourisme du Pays de Chinon Indre-et-Loire

Début : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

François Rabelais serait né en 1483 ou 1494 à La Devinière tout près de Chinon. Médecin et écrivain humaniste de la Renaissance française, il fait du paysage chinonais le décor privilégié des tribulations de ses héros Gargantua et Pantagruel. La visite reconstitue les lieux qu’il connut sans doute et célèbre l’empreinte laissée par ce célèbre personnage sur le territoire auquel il donne aujourd’hui son nom : la Rabelaisie.

Gratuit – Durée 1h30

Départ de la statue de Rabelais, quai Jeanne d’Arc

Office de Tourisme du Pays de Chinon 1 rue Rabelais 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.azay-chinon-valdeloire.com

Ville de Chinon