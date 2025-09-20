Visite guidée sur les pas de Sisley Salle Hippolyte Bayard Moret-Loing-et-Orvanne

Visite guidée sur les pas de Sisley Salle Hippolyte Bayard Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Au départ de l’office du tourisme, 4bis place Samois, Moret-sur-Loing.

Inscription recommandée à l’office de tourisme : tourisme@ccmsl.com ou au 01 60 70 41 66.

Visite gratuite. Groupes de 35 personnes maximum.

Salle Hippolyte Bayard Place Samois (RDC Office du tourisme) 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 70 41 66 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}] [{« link »: « mailto:tourisme@ccmsl.com »}]

