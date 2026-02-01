Visite guidée Sur les pas des archevêques Musée de Sens Sens
Visite guidée Sur les pas des archevêques Musée de Sens Sens samedi 14 février 2026.
Visite guidée Sur les pas des archevêques
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
L’ensemble d’objets précieux du Trésor de la cathédrale et des pierres sculptées du dépôt lapidaire témoigne du rayonnement de la ville, centre spirituel et intellectuel majeur au Moyen Âge.
Visite tout public .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Sur les pas des archevêques
L’événement Visite guidée Sur les pas des archevêques Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais