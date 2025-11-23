Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz

Plage du Port Vieux, Biarritz

15 janvier 2026

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire méconnue des corsaires de Biarritz, ces marins audacieux et redoutés au service de la couronne française.

Lancez-vous sur la trace de ces écumeurs des mers, cette visite vous plongera au cœur de l’âme maritime de la ville et de ses histoires locales.

Point de rendez-vous Plage Port Vieux

Notre guide est facilement reconnaissable avec un panneau noté Départ de la visite guidée . .

Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

