Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Plage du Port Vieux Biarritz

Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz jeudi 12 février 2026.
Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire méconnue des corsaires de Biarritz, ces marins audacieux et redoutés au service de la couronne française.
Lancez-vous sur la trace de ces écumeurs des mers, cette visite vous plongera au cœur de l’âme maritime de la ville et de ses histoires locales.
Point de rendez-vous Plage Port Vieux
Notre guide est facilement reconnaissable avec un panneau noté Départ de la visite guidée . .
Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
