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Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Plage du Port Vieux Biarritz

jeudi 19 novembre 2026 · Plage du Port Vieux · Biarritz

Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Plage du Port Vieux Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Plage du Port Vieux
Adresse
Place du Port Vieux
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz

Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 15:00:00
fin : 2026-11-19 17:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz

Embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire méconnue des corsaires de Biarritz, ces marins audacieux et redoutés au service de la couronne française.
Lancez-vous sur la trace de ces écumeurs des mers, cette visite vous plongera au cœur de l’âme maritime de la ville et de ses histoires locales.
Point de rendez-vous Plage Port Vieux

Notre guide est facilement reconnaissable avec un panneau noté Départ de la visite guidée .   .

Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz

L’événement Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Biarritz

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