Visite guidée Sur les pas des Demoiselles Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée Sur les pas des Demoiselles

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Découvrez les différents lieux de tournage du film Les Demoiselles de Rochefort .

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: In the footsteps of the Demoiselles

Discover the different locations where the film was shot.

German : Geführter Rundgang: Auf den Spuren der Demoiselles

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Drehorte des Films.

Italiano :

Scoprite le diverse location in cui è stato girato il film Les Demoiselles de Rochefort .

Espanol :

Descubra los diferentes lugares donde se rodó la película Les Demoiselles de Rochefort .

