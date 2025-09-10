Visite guidée Sur les pas des Demoiselles Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée Sur les pas des Demoiselles
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
2025-11-05
Découvrez les différents lieux de tournage du film Les Demoiselles de Rochefort .
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: In the footsteps of the Demoiselles
Discover the different locations where the film was shot.
German : Geführter Rundgang: Auf den Spuren der Demoiselles
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Drehorte des Films.
Italiano :
Scoprite le diverse location in cui è stato girato il film Les Demoiselles de Rochefort .
Espanol :
Descubra los diferentes lugares donde se rodó la película Les Demoiselles de Rochefort .
