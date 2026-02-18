Visite guidée Sur les pas des Demoiselles Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée Sur les pas des Demoiselles Musée Hèbre Rochefort mercredi 8 avril 2026.
Visite guidée Sur les pas des Demoiselles
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-10
Découvrez les différents lieux de tournage du film Les Demoiselles de Rochefort .
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Guided tour: In the footsteps of the Demoiselles
Discover the different locations where the film was shot.
L’événement Visite guidée Sur les pas des Demoiselles Rochefort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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