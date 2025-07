Visite guidée Sur les pas d’un mousquetaire Office de Tourisme La Rochelle

Visite guidée Sur les pas d’un mousquetaire Office de Tourisme La Rochelle jeudi 17 juillet 2025.

Visite guidée Sur les pas d’un mousquetaire

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-17

L’histoire de La Rochelle contée par un mousquetaire !

.

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

English : Guided tour Sur les pas d’un mousquetaire

The history of La Rochelle told by a musketeer!

German : Führung Sur les pas d’un mousquetaire

Die Geschichte von La Rochelle, erzählt von einem Musketier!

Italiano :

La storia di La Rochelle raccontata da un moschettiere!

Espanol : Visita guiada Sur les pas d’un mousquetaire

La historia de La Rochelle contada por un mosquetero.

L’événement Visite guidée Sur les pas d’un mousquetaire La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-30 par La Rochelle Tourisme