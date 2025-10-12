Visite guidée Sur les quais d’hier, métiers et bâtiments disparus Place Père Arson Le Havre

Visite guidée Sur les quais d’hier, métiers et bâtiments disparus

Place Père Arson Eglise Saint-François Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Depuis sa fondation, le port du Havre n’a cessé de se transformer sous l’effet de la nécessité et des guerres. Les progrès des techniques et la rationalisation du travail ont eu raison de nombreux petits métiers qui contribuaient à l’activité portuaire tandis que les bombardements de la seconde guerre mondiale ont réduit en poussière une kyrielle de bâtiments liés, de près ou de loin, au port.

En écho à l’exposition Ports en vues du MuMa, la visite fait surgir du passé ce monde portuaire d’autrefois.

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Place Père Arson Eglise Saint-François Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Visite guidée Sur les quais d’hier, métiers et bâtiments disparus

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Sur les quais d’hier, métiers et bâtiments disparus Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie