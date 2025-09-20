Visite guidée : sur les toits de Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux

Visite guidée : sur les toits de Saint-Front 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Front Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 8 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:50:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:50:00

En complément de l’exposition sur la cathédrale installée avenue Daumesnil, prenez de la hauteur !

Approchez-vous des dômes de Saint-Front et découvrez une vue imprenable sur la ville.

Rendez-vous : Cathédrale Saint-Front

Cathédrale Saint-Front Place Daumesnil, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Cathédrale depuis 1669, Saint-Front est un édifice religieux qui se distingue aujourd'hui par son toit couvert de dômes et de lanternons étonnants, que l'on doit à Paul Abadie, l'architecte diocésain qui a été en charge de sa reconstruction au XIXe siècle, avant d'être l'architecte de la basilique du Sacré Cœur à Paris.

Auparavant église collégiale, elle abritait au Moyen Âge les reliques de Saint-Front, disparues au XVIe siècle, lors des guerres de religion. Le plan actuel de l’édifice reprend celui de l’église qui a été reconstruite à la suite d’un incendie en 1120.

Composante du bien reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO que sont les Chemins de Compostelle, cette église attire nombreux pèlerins depuis le Moyen Âge.

