Visite guidée « sur les traces d’Arsène d’Arsonval » Musée Jacques Arsène d’Arsonval La Porcherie samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Animations scientifiques accessibles à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association AMA vous propose des visites commentées du musée d’Arsonval, dédié à la vie et à l’œuvre de l’illustre professeur très attaché à sa petite patrie de La Porcherie.

Sur le même site, dans la salle des fêtes en face du musée, des animations scientifiques vous feront découvrir les travaux de ce savant, reconnu nationalement et internationalement, dont les recherches restent toujours d’actualité.

Musée Jacques Arsène d’Arsonval Rue Arsène d’Arsonval, 87380 La Porcherie La Porcherie 87380 La Vie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 89 91 Musée communal présentant la famille et les travaux de Jean Arsène d’Arsonval, professeur au Collège de France et académicien né à la Porcherie.

Des vitrines et des panneaux explicatifs font référence aux travaux très éclectiques de ce médecin-chercheur. Les bénévoles de l’association AMA-Les-Aramis présentent des expériences qui illustrent, de manière très concrète, les recherches du maître, leur portée et leur actualité. Le musée se situe à côté de la salle des fêtes Parking.

