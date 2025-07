Visite guidée « Sur les traces de Claude Vigée » Bischwiller

Visite guidée « Sur les traces de Claude Vigée » Bischwiller dimanche 17 août 2025.

Visite guidée « Sur les traces de Claude Vigée »

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-17 14:30:00

fin : 2025-08-17 15:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Cette balade guidée inédite retrace la jeunesse de Claude Vigée à Bischwiller.

Si vous avez envie d’en apprendre un peu plus sur Claude Vigée, l’écrivain de poèmes reconnu internationalement et natif de Bischwiller, la visite guidée de la Ville sur les traces de cet auteur va vous plaire.

D’une durée d’environ 1h00, cette balade guidée inédite retrace la jeunesse de Claude Vigée à Bischwiller. La visite commence devant sa maison natale puis nous emmène à travers les rues de la ville à la découverte des lieux cher à l’auteur commerces, maisons, écoles que l’on peut retrouver dans un certain nombre de ses ouvrages.

Une promenade guidée instructive, ponctué de textes de l’auteur, qui plaira autant aux connaisseurs qu’aux novices de l’auteur. 0 .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

English :

This original guided walk retraces Claude Vigée’s youth in Bischwiller.

German :

Dieser unveröffentlichte geführte Spaziergang zeichnet die Jugend von Claude Vigée in Bischwiller nach.

Italiano :

Questa originale passeggiata guidata ripercorre la giovinezza di Claude Vigée a Bischwiller.

Espanol :

Este original paseo guiado recorre la juventud de Claude Vigée en Bischwiller.

L’événement Visite guidée « Sur les traces de Claude Vigée » Bischwiller a été mis à jour le 2025-06-10 par Commune de Bischwiller